Мать Константина Ярошенко умерла от рака

Более недели женщина находилась в реанимации после онкологической операции. "Любовь Михайловна скончалась в ночь на 7 мая. Мы боролись за ее жизнь последние месяцы. Константин только что узнал о смерти матери. Семья просит наконец-то услышать последнюю просьбу Любови – освободить еесына", – цитируют "Известия" жену осужденного россиянина Викторию Ярошенко.
Последние семь лет своей жизни женщина посвятила борьбе
за возвращение сына на родину. Постоянно
поступающие плохие вести из тюрьмы "Форд-Дикс", куда Ярошенко поместили
после похищения из Либерии, не позволили матери дождаться сына.
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