Мать Константина Ярошенко умерла от рака

Мать осужденного в США на 20 лет российского летчика Константина Ярошенко скончалась в ростовской больнице после операции по удалению опухоли. Она попала в больницу около двух месяцев назад с диагнозом рак.

Более недели женщина находилась в реанимации после онкологической операции. "Любовь Михайловна скончалась в ночь на 7 мая. Мы боролись за ее жизнь последние месяцы. Константин только что узнал о смерти матери. Семья просит наконец-то услышать последнюю просьбу Любови – освободить еесына", – цитируют "Известия" жену осужденного россиянина Викторию Ярошенко.

Последние семь лет своей жизни женщина посвятила борьбе за возвращение сына на родину. Постоянно поступающие плохие вести из тюрьмы "Форд-Дикс", куда Ярошенко поместили после похищения из Либерии, не позволили матери дождаться сына.

