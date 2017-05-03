Известный рокер умер на сцене под музыку

Американский рок-музыкант Брюс Хэмптон умер прямо во время исполнения песни. Когда он упал, зрители решили, что это часть номера.

Трагедия произошла на концерте Хэмптона в Атланте. Во время исполнения песни Turn on Your Lovelight музыканту стало плохо, сообщает телеканал "360". Рокер сначала встал на колени, а затем упал.

Все это время продолжала звучать музыка, и зрители решили, что происходящее на сцене – часть шоу. Однако вскоре в зале началась паника.

На место происшествия была вызвана скорая помощь, но врачи лишь констатировали смерть рокера. Позже его родственники сообщили, что он скончался по естественным причинам. 30 апреля Хэмптон отметил 70-летие.

Аналогичная трагедия произошла с американским музыкантом Ником Менцом в мае 2016 года. Бывший ударник Megadeth умер не сцене. Он выступал со своей последней группой OHM в одном из клубов Лос-Анджелеса.

После исполнения нескольких песен 51-летнему Менцу стало плохо: он упал на сцену и скончался, не приходя в сознание. Первую помощь попытались оказать коллеги, а также некоторые зрители.