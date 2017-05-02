Умер детский писатель Анатолий Алексин

В Люксембурге скончался известный советский писатель Анатолий Алексин. Классику детской литературы было 92 года, передает сетевое издание m24.ru.

Алексин является автором нескольких десятков повестей. Среди самых известных его произведений – "Мой брат играет на кларнете", "Звоните и приезжайте", "Действующие лица и исполнители" и другие. По сценариям писателя снято несколько фильмов.