США нанесли удар по сторонникам Асада в Сирии

Силы западной коалиции под руководством США нанесли удар по позициям проправительственных отрядов в Сирии, передает РИА Новости. О нападении на сторонников законного президента страны Башара Асада рассказал американский чиновник. Он отметил, что это было сделано в ответ на их наступление на боевиков, которых поддерживает Вашингтон.
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