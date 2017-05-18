США нанесли удар по сторонникам Асада в Сирии

Силы западной коалиции под руководством США нанесли удар по позициям проправительственных отрядов в Сирии, передает РИА Новости. О нападении на сторонников законного президента страны Башара Асада рассказал американский чиновник. Он отметил, что это было сделано в ответ на их наступление на боевиков, которых поддерживает Вашингтон.