Полиция расследует похищение десяти миллионов из школы в Москве

По факту хищений в школе № 626 имени Н.И. Сац в районе Котловка на юго-западе Москвы возбуждено уголовное дело, передает сетевое издание m24.ru. По информации столичных правоохранителей, во время махинаций, длившихся с марта по октябрь 2016 года, было похищено 10,2 миллиона рублей. Сообщается, что сотрудники предоставляли реестры на выплату зарплаты работникам с заведомо ложными данными. Личности преступников устанавливаются.