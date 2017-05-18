В турецком отеле погиб турист из России

На балконе одного из отелей курортного поселка Гейнюк турецкой провинции Анталия было обнаружено тело гражданина России Евгения Хакимуллина 1987 года рождения, передает "Российская газета". Местная полиция считает, что турист совершил самоубийство. Его тело было доставлено в Анталию для проведения судебно-медицинской экспертизы.