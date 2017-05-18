Внедорожник на скорости протаранил мужчину

В Сети набирает популярность видеозапись страшного ДТП в Саудовской Аравии. Внедорожник на полной скорости врезался в сидящего на тротуаре мужчину.

Трагедия произошла 16 мая в городе Наджран на юго-западе страны, передает Gulf News. Как видно на кадрах, внедорожник фиолетового цвета на полной скорости несется по дороге.

Его пытается обогнать другая иномарка, однако водитель джипа не уступает дорогу и, потеряв управление, на полной скорости въезжает в витрину магазина. К несчастью, сидевший возле тротуара рабочий был слишком увлечен своим смартфоном и не успел отскочить. Джип протаранил мужчину, буквально вдавив его в витрину. От полученных травм он скончался на месте.