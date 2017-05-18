В отношении МНПЗ возбудили дело

Росприроднадзор возбудил административное дело в отношении Московского нефтеперерабатывающего завода из-за загрязнения воздуха в столице. По данным сотрудников ведомства, на предприятии не утвержден проект нормативов предельно допустимых выбросов.

"В связи с превышениями Роспотребнадзором возбуждено административное дело, в рамках которого будет принято процессуальное решение", – цитирует ТАСС представителя Минприроды. В ведомстве настаивают, чтобы завод сократил объем выбросов в атмосферу.