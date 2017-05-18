В Москве ученый покончил с собой на рабочем месте

В Москве в здании Института радиотехники и электроники им. В.Котельникова нашли труп научного сотрудника. По предварительным данным, мужчина свел счеты с жизнью на рабочем месте.

"При осмотре места происшествия обнаружена предсмертная записка, в которой покойный прощается с коллегами и поясняет, что сводит счеты с жизнью из-за проблем со здоровьем", – сообщил источник агентства городских новостей "Москва" в правоохранительных органах. Тело направлено в морг.