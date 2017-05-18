Пассажиры сообщили о коллапсе в московской подземке

На Калужско-Рижской линии Московского метрополитена произошел сбой. По словам пассажиров, поезда следуют с отставанием от графика, останавливаясь по два-три раза в каждом перегоне.

"Уже минут 20 едем четыре станции", – передает корреспондент Dni.Ru с места событий. В перегонах чувствуется запах гари. Напомним, что утром 18 мая в столичной подземке возникло задымление из-за тления шпал.