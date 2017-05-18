Умер известный художник Александр Тихомиров

В Благовещенске на 62-м году жизни скончался народный художник России Александр Тихомиров. Причина его смерти не сообщается.

"Это огромная, невосполнимая утрата для всех нас", – цитирует "Газета.ru" губернатора Амурской области Александра Козлова. Прощание с живописцем состоится 19 мая в Кафедральном соборе Благовещенска.