Умер известный художник Александр Тихомиров

В Благовещенске на 62-м году жизни скончался народный художник России Александр Тихомиров. Причина его смерти не сообщается.
"Это огромная, невосполнимая утрата для всех нас", – цитирует "Газета.ru" губернатора Амурской области Александра Козлова. Прощание с живописцем состоится 19 мая в Кафедральном соборе Благовещенска.
В Благовещенске умер известный российский художник Александр Тихомиров: #россия, #liferu, #президент, #страна,… pic.twitter.com/GZkrXzmlbi— Важные новости! (@irepeater) 18 мая 2017 г.
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