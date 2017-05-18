В Москве заволокло дымом две станции метро

В Московском метрополитене на перегоне между "Калужской" и "Новыми Черемушками" возникло задымление. По предварительным данным, инцидент произошел из-за тления шпал.
Дым проник на обе станции. Движение поездов было остановлено на пять минут для ликвидации аварии, сообщает "Газета.ru". Метро работает в штатном режиме.
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