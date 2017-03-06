Москвич угрожал сжечь "Почту России" за отказ выдать пенсию

Пенсионер попытался получить в отделении "Почты России" причитающееся ему пособие, не предъявив при этом необходимые документы. В ответ на последовавший от сотрудника офиса отказ мужчина пригрозил спалить помещение.

Инцидент произошел в столице на улице Сергея Макеева, сообщает Life.ru. Согласно одной из версий, мужчина был возмущен низкой скоростью работы сотрудников отделения. Однако официальные источники сообщают, что мужчина не смог предъявить документы при получении денег.

"Гражданин, угрожавший сжечь отделение "Почты России", расположенное на улице Сергея Макеева в Москве, требовал выдать ему денежные средства без необходимых документов. В ходе общения с мужчиной работникам "Почты России" удалось успокоить его и вывести из помещения", – цитирует РИА Новости работника организации.

После инцидента пожилой дебошир уехал из офиса на своем автомобиле. Через некоторое время на место происшествия прибыли стражи порядка. "Когда сотрудники полиции приехали, то мужчины на месте не было. Представители почты отказались писать заявление", – цитирует РИАМО представителя пресс-службы столичного управления МВД.

"Прибывшим сотрудникам полиции почтовые работники подробно рассказали о случившемся и предоставили данные гражданина", – рассказали в пресс-службе "Почты России". На данный момент отделение функционирует в штатном режиме. "Нарушение общественного порядка не зарегистрировано", – заключили в МВД.

Надпись на двери Собеса "Цой жив" написал пенсионер Дмитрий Иванович Цой, которому уже три месяца не приносили пенсию. — Антон (@Prigorshn9) 6 марта 2017 г.

Отметим, пенсионеры сравнительно часто становятся инициаторами конфликтов. В декабре 2016 года пожилой дебошир на борту самолета, следовавшего из Краснодара в Москву, вел себя неадекватно, бегал по салону и кричал, что ему мерещатся черти. Стражам порядка пришлось задержать пенсионера.