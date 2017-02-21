На северо-востоке Москвы пенсионер напал с ножом на сыновей

В столице 67-летний мужчина в ходе конфликта напал с ножом на своих сыновей. В результате инцидента, который произошел в одной из квартир на улице Корнейчука, пострадали два человека.

Один сын пенсионера получил не менее трех ножевых ударов в область туловища, другой – один удар в область шеи, передает Lenta.ru. Пострадавшие были госпитализированы. Нападавший задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.