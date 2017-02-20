Москвич в приступе белой горячки напал с вилкой на людей

На северо-востоке Москвы на посетителей торгового центра напал мужчина, страдающий от белой горячки. Злоумышленник был вооружен вилкой. В результате инцидента пострадали три человека, в том числе иностранка – гражданка Вьетнама, передает РИА Новости.
Как сообщили правоохранители, был вызван наряд психиатрической медицинской помощи. Дебошира госпитализировали.
Светская львица заявила, что она "девственно чиста в музыкальных познаниях"
Авторитетный продюсер эмоционально высказался на злобу дня
Должность постпреда России должен занять дипломат-тяжеловес
Она делится своей историей в соцсетях