В Зеленограде из окна многоэтажки выпал подросток

В Зеленограде из окна одного из многоэтажных домов выпал 16-летний подросток. Свидетели незамедлительно вызвали скорую помощь, однако спасти юношу не удалось. От полученных при падении травм он скончался мгновенно, передает Life.ru.
По предварительным данным, подросток покончил с собой. Все обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.
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