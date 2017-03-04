В Зеленограде из окна многоэтажки выпал подросток

В Зеленограде из окна одного из многоэтажных домов выпал 16-летний подросток. Свидетели незамедлительно вызвали скорую помощь, однако спасти юношу не удалось. От полученных при падении травм он скончался мгновенно, передает Life.ru.

По предварительным данным, подросток покончил с собой. Все обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.