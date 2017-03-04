В московском бассейне травмирован ребенок

В Москве в бассейне 10-летний мальчик получил травму. Инцидент произошел в спортивном комплексе "Олимпийский", передает Life.ru.
Ребенок, который пришел на тренировку, упал в секторе для прыжков в воду. По словам очевидцев, занятие проходило в батутном зале и мальчик вылетел с батута, упал на пол и сильно ударился.
В настоящее время ребенок находится в больнице. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.
Президент США внезапно пошел против России
Актриса предпочла скрыться от общественности из-за шумихи
Проект лишился одного из самых ярких и любимых наставников
Певец под впечатлением от передачи с участием ульяновской студентки