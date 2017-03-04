В московском бассейне травмирован ребенок

В Москве в бассейне 10-летний мальчик получил травму. Инцидент произошел в спортивном комплексе "Олимпийский", передает Life.ru.

Ребенок, который пришел на тренировку, упал в секторе для прыжков в воду. По словам очевидцев, занятие проходило в батутном зале и мальчик вылетел с батута, упал на пол и сильно ударился.

В настоящее время ребенок находится в больнице. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.