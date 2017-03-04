На востоке Москвы глыба льда рухнула на голову прохожего

В Измайлово сорвавшаяся с крыши рыночного павильона глыба льда упала на голову прохожего. Мужчина получил травму и был экстренно госпитализирован, передает РЕН ТВ.
Работники рынка рассказали, что неоднократно жаловались на плохую уборку территории. В настоящее время все обстоятельства инцидента устанавливаются.
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