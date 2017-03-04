В Москве в элитном кадетском корпусе избили мальчика

В Первом московском кадетском корпусе, который считается элитным, несколько учащихся напали на 12-летнего мальчика. Группа учеников повалила шестиклассника на землю и избила его ногами, передает Life.ru.
На помощь ребенку пришел семиклассник. Он вызволил мальчика из-под толпы и сообщил о случившемся родителям избитого. По словам кадета, на шестиклассника напали 10–15 человек.
Родители уже обратились в полицию и в прокуратуру с требованием разобраться в ситуации. При этом, как рассказали родственники пострадавшего, руководство кадетского корпуса попросило подыскать их ребенку новое место учебы.
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