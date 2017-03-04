В Зеленограде в ходе ссоры прострелили бедро мужчине

В Зеленограде произошел конфликт со стрельбой. В результате инцидента местный житель был ранен в бедро, передает ТАСС.

Пострадавшего доставили в городскую больницу и прооперировали. Подозреваемый задержан. Им оказался 30-летний мужчина. У предполагаемого преступника обнаружен и изъят травматический пистолет. Оружие направленно на экспертизу.



