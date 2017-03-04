Страдавшая от неразделенной любви женщина выпала из окна в Москве

На юго-западе Москвы из окна одной из многоэтажек, расположенной на проспекте Вернадского, выпала женщина. Лежащее на газоне тело обнаружил дворник, после чего вызвал скорую помощь. Однако прибывшие на место медики не смогли ей помочь, от полученных травм женщина скончалась на месте. По предварительным данным, на отчаянный шаг москвичку толкнула неразделенная любовь к подруге.
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