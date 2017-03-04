Пенсионер пригрозил взорвать жилой дом на севере Москвы

Российские СМИ сообщили о готовности пожилого мужчины взорвать жилой дом а севере Москвы. Инцидент произошел на улице Мишина, 42.

Как передает "360 Подмосковье", пенсионер находился в коммунальной квартире на пятом этаже, где у него возникла ссора с соседями. Отмечается, что соседи перекрыли газ, чтобы проживающий в одной из комнат пенсионер не вызвал утечку, после чего пожилой мужчина решил вызвать полицию.

По предварительным данным, именно готовность пенсионера открыть газ и была воспринята как угроза взрыва. Прибывшие на место инцидента спецслужбы быстро урегулировали конфликт Подробности ЧП уточняются.