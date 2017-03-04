При пожаре на западе Москвы пострадали четыре человека

В одной из столичный многоэтажек на Солнцевском проспекте произошел пожар. В результате инцидента пострадали трое взрослых и ребенок. Двое пострадавших госпитализированы, передает Life.ru.
По предварительным данным, пожар начался с двух входных дверей на втором этаже, после чего огонь перекинулся на одну из квартир. Сотрудники экстренных служб эвакуировали всех жителей подъезда.
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