При пожаре на западе Москвы пострадали четыре человека

В одной из столичный многоэтажек на Солнцевском проспекте произошел пожар. В результате инцидента пострадали трое взрослых и ребенок. Двое пострадавших госпитализированы, передает Life.ru.

По предварительным данным, пожар начался с двух входных дверей на втором этаже, после чего огонь перекинулся на одну из квартир. Сотрудники экстренных служб эвакуировали всех жителей подъезда.



