В аварии на МКАД погиб байкер

На 86-м километре МКАД мотоцикл Yamaha столкнулся с автомобилем марки Citroen. ДТП произошло возле столичного района Бибирево. В результате инцидента байкер погиб на месте, передает ТАСС.

По данным Госавтоинспекции, это первая жертва ДТП среди байкеров с начала 2017 года. В настоящее время все обстоятельства автоаварии устанавливаются.



