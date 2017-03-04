В аварии на МКАД погиб байкер

На 86-м километре МКАД мотоцикл Yamaha столкнулся с автомобилем марки Citroen. ДТП произошло возле столичного района Бибирево. В результате инцидента байкер погиб на месте, передает ТАСС.
По данным Госавтоинспекции, это первая жертва ДТП среди байкеров с начала 2017 года. В настоящее время все обстоятельства автоаварии устанавливаются.
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