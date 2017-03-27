В Подмосковье 14-летняя девочка погибла под колесами поезда

Поезд Москва – Пермь сбил 14-летнюю девочку. Инцидент произошел на станции Подлипки Смоленской МЖД. От полученных травм пострадавшая скончалась, передает ТАСС.
По предварительным данным, ребенок на железнодорожном переходе пропустил электричку, но не заметил поезд. В настоящее время все обстоятельства трагедии устанавливаются.
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