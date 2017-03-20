Российское судно столкнулось с траулером у берегов Испании

Российское торговое судно столкнулось с рыболовецким траулером у берегов Барселоны. В результате происшествия без вести пропали двое членов экипажа испанского корабля. Еще двое были спасены и госпитализированы. Инцидент случился около 17:30 по мск в трех километрах от Барселоны, передает ТАСС. Подробности происшествия выясняются.
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