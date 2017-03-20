Бывший главный санитарный врач Минобороны упал под поезд в метро

В Москве на станции метро "Комсомольская" в результате несчастного случая упал под поезд бывший главный санитарный врач Министерства обороны России, профессор Павел Мельниченко. Пострадавший получил тяжелую травму и был госпитализирован.

По предварительным данным, машинисту удалось применить экстренное торможение, но Мельниченко все равно оказался под поездом. "У пассажира была сильно разбита голова и кровь текла", – цитирует очевидцев Life.ru. Профессор был доставлен в ближайшую больницу.