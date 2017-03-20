Пьяный пенсионер стал виновником стрельбы в московском метро

На станции метро "Площадь революции" в Москве пассажир открыл стрельбу. Мужчина применил сигнальный пистолет в конфликте с пенсионером.
По предварительным данным, 80-летний пассажир подземки был пьян. Мужчина произвел выстрел, чтобы угомонить пенсионера. На одного из участников потасовки составили протокол об административном правонарушении, передает РЕН ТВ.
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