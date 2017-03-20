В московской больнице безногий пациент изнасиловал девушку

В Москве в больнице на улице Шкулева безногий мужчина напал на пациентку. Он повалил девушку на пол и начал насиловать.

Вырвать жертву из рук злоумышленника смог медбрат. Сотрудник больницы заставил нападавшего отпустить девушку и вызвал сотрудников правоохранительных органов, передает РЕН ТВ. По факту происшествия проводится проверка.