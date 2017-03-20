На красной ветке московского метро случился сбой

На восточном участке Сокольнической линии Московского метрополитена произошел сбой. Поезда двигаются с отставанием от графика.
"18:40. Были незначительно увеличены интервалы движения поездов из-за инцидента с пассажиром", – сообщили в пресс-службе подземки. Подробности происшествия устанавливаются.
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