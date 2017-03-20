Очевидцы сообщили о падении вертолета под Москвой

Жители Подмосковья сообщили о падении вертолета. По предварительным данным, винтокрылая машина рухнула в Дмитровском районе, передает РЕН ТВ.

Позже стало известно, что произошло крушение дельтаплана. В результате происшествия погиб пилот, сообщает Life.ru. Спасатели ведут поиск летательного аппарата.