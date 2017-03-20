Очевидцы сообщили о падении вертолета под Москвой

Жители Подмосковья сообщили о падении вертолета. По предварительным данным, винтокрылая машина рухнула в Дмитровском районе, передает РЕН ТВ.
Позже стало известно, что произошло крушение дельтаплана. В результате происшествия погиб пилот, сообщает Life.ru. Спасатели ведут поиск летательного аппарата.
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