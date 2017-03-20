В Южном Судане разбился пассажирский лайнер

В аэропорту города Вау в Южном Судане разбился пассажирский самолет. На борту лайнера находились 44 человека.
�� Vermutlich 44 Tote bei Flugzeugabsturz im #Südsudan#SSudan #SouthSudan #Wauhttps://t.co/kZBtxLIrzx pic.twitter.com/tj8DDQIiRI— Erdollum (@Erdollum666) 20 марта 2017 г.
По предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли. На месте происшествия работают экстренные службы. В Сети появились первые фотографии рухнувшего лайнера.
BREAKING Passenger plane crashed at Wau airport in South Sudan https://t.co/bnqhkFIutU pic.twitter.com/GwG8YNI5Nj— AIRLIVE (@airlivenet) 20 марта 2017 г.
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