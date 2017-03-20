Пьяный воришка застрял в витрине ограбленного магазина

Национальная жандармерия Франции опубликовала в социальной сети Twitter необычную фотографию. На снимке запечатлен вор, застрявший в витрине магазина.

"Пьяный, ограбил магазин. Застрял в окне и был арестован", – сообщили в пресс-службе местной полиции. Извлечь злоумышленника из дыры в витрине удалось только с помощью спасателей.

