Пьяный воришка застрял в витрине ограбленного магазина

Национальная жандармерия Франции опубликовала в социальной сети Twitter необычную фотографию. На снимке запечатлен вор, застрявший в витрине магазина.
"Пьяный, ограбил магазин. Застрял в окне и был арестован", – сообщили в пресс-службе местной полиции. Извлечь злоумышленника из дыры в витрине удалось только с помощью спасателей.
#Mauléon (64) Ivre, il cambriole un magasin mais reste coincé... dans la vitrine avant d'être interpellé ! #FallaitSeTenirÀCarreau��#ThugLife pic.twitter.com/mCmYICDuXs— GendarmerieNationale (@Gendarmerie) 19 марта 2017 г.
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