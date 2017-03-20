Охранники супермаркета в центре Москвы избили покупателя

В столичном супермаркете, расположенном в Новодевичьем проезде, произошел конфликт между охранниками и покупателем. В результате инцидента были задержаны два человека.

По факту происшествия проводится проверка, передает ТАСС. О состоянии пострадавшего ничего неизвестно.