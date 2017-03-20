В Москве на вокзале мигрант изнасиловал и ограбил девушку

Сотрудники Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета задержали 43-летнего ранее судимого гражданина Республики Узбекистан. Он подозревается в совершении изнасиловании и ограбления. По предварительным данным, от его действий пострадали 17-летняя девушка и ее молодой человек.

Следствие предполагает, что преступник изнасиловал и ограбил спящую девушку, а когда ее молодой человек попытался вмешаться, напал на него. Свою вину задержанный не признал, по факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ведомства.