Налетчики с ножом ограбили контору в центре Москвы

Два грабителя пробрались в букмекерскую контору на Красносельской улице в центре Москвы. Угрожая ножом администратору, они похитили сумку с деньгами и мобильный телефон, передает РЕН ТВ.
По предварительным данным, добычей преступников стали 135 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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