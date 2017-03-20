Налетчики с ножом ограбили контору в центре Москвы

Два грабителя пробрались в букмекерскую контору на Красносельской улице в центре Москвы. Угрожая ножом администратору, они похитили сумку с деньгами и мобильный телефон, передает РЕН ТВ.

По предварительным данным, добычей преступников стали 135 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.