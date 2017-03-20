В центре Москвы обстреляли студию Михалкова

Одно из окон студии Никиты Михалкова в Малом Козихинском переулке в центре Москвы оказалось повреждено. "Возможно, неизвестные стреляли из рогатки. В настоящее время это устанавливается", – цитирует ТАСС представителя правоохранительных органов. Злоумышленника разыскивают.

В самой студии нападение связали с авторской программой Михалкова "Бесогон TV". "Мы, как и прежде, связываем данную агрессию с авторской программой Никиты Сергеевича", – цитирует РИА ФАН представителя Михалкова.

Напомним, аналогичный случай, когда неизвестные разбили окно в студии "ТриТэ" Никиты Михалкова, произошел в октябре 2016 года. До этого, 27 апреля 2015 года, студию обстреляли из пневматического оружия.