В Петербурге школьник отравился вейпом

Скорая помощь доставила в детскую городскую клиническую больницу Санкт-Петербурга №5 16-летнего школьника. Ему был поставлен диагноз "острое ингаляционное отравление жидкими сигаретами", передает Life.ru. Состояние молодого человека врачи оценили как удовлетворительное.
Правоохранители выяснили, что отравившегося вейпом подростка врачи забрали из дома. По факту случившегося проводит проверку инспектор по делам несовершеннолетних.
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