Мужчину зарезали в квартире на востоке Москвы

Юлия Самойлова едет на Евровидение Гонщицу Багдасарян убрали с дороги Особое мнение Здоровье Дом-2

Самое читаемое

Макаревич грязно выругался из-за Самойловой
Роскошная Самбурская затмила моделей в трусах
Лысый больной Билан: Я такого давно не испытывал
Беркова выходит замуж за Стоянова
Неожиданные заявления Владимира Путина
партнеры
Вторник 21 марта
Лента новостей
21:36
Спасением от ожирения признали открытое окно
21:20
Москвичам станет доступен "Код революции"
21:14
Глава МВД Франции лишился должности после скандала
20:58
Медведев назначил нового главу Росмолодежи
20:13
Капитан Савченко взяла курс на женственность
19:47
В Петербурге перекрыли станцию метро из-за коробки
19:37
Обнародованы подробности смерти Гитлера
18:59
5 чудес Карелии, которые можно увидеть только весной
18:56
Ляшко: Украиной управляет "вахтер из посольства" США
18:52
В Москве наградят почетной премией успешных женщин
18:51
Фадеев запретил Наргиз Закировой выступать в Кремле
18:31
В США создали автомобиль для российских пробок
18:22
Получить от жизни все поможет самогипноз
18:09
Зачем Константин Эрнст ворошит прошлое
18:07
Джигурда попал в новый скандал после развода
18:06
Mercedes Кобзона поймали на нарушении в Москве (видео)
17:57
Павел Дуров предстал в образе шахида
17:57
Киев закатил Минску истерику из-за карты без Крыма
17:28
Напористая лама довела ребенка до истерики (видео)
17:24
Сенсационная версия крушения Ту-154 в Сочи
17:07
Девушка настояла на браке с помощью 900 такси
17:04
Министр Скворцова плачет после заседаний
17:01
Правильная жизнь новой возлюбленной Тарасова
16:58
Лазарева с болью вспоминает о сестре
16:53
Нейплс: другая сторона Флориды
16:20
Лукашенко устал ползать на коленях перед Россией
16:20
Модные аксессуары сезона весна/лето-2017
16:18
Друзья Семенова повторили вечер изнасилования Шурыгиной
16:11
Сбербанк введет плату за снятие наличных
16:08
Как снимали "Основной инстинкт"
16:00
Медведев повысил пенсии россиян
15:53
Солистка "Блестящих" скоро станет мамой
15:51
У нападающего "Локомотива" угнали иномарку за 9 млн
15:51
Ректор Института русского языка будет отстаивать интересы москвичей
15:41
У Багдасарян пошла кровь изо рта на глазах у врача
15:41
Эксперты оценили перезагрузку Общественной палаты
15:35
Школьники России по-честному оценят отечественных звезд
15:20
Родившая Пелагея восхитила точеной фигурой
15:09
Пригожин в ярости от поступка бывшего мужа Валерии
15:02
Савченко с евреями оскандалилась в прямом эфире
14:59
Россиянки мечтают о сексе по утрам
14:34
Путин пообещал россиянам долгую жизнь
14:31
Тарасов возмутил своей тошнотворной выходкой
14:29
В столице объявлен желтый уровень опасности
14:24
Россияне узнают самых привлекательных работодателей
14:12
За шесть лет в Москве отреставрировано 773 памятника культуры
14:04
Москва вошла в рейтинг самых дорогих городов
13:58
Опасную Багдасарян навсегда убрали с дороги
13:57
Настасья Самбурская пристыдила россиян
13:55
Россия в течение 45 дней заплатит последний долг СССР
13:40
Обнаглевший Порошенко пошел в атаку на Трампа
13:37
Иеромонах Фотий спел в Кремле в Великий пост
13:27
Жена потеряла актера Андрея Гайдуляна
13:22
Как будет выглядеть iPhone 8
13:13
Рынска назвала ребенка цыган "дебиловатым куском говядины"
13:13
Солнцев о новой ведущей "Дома-2": А почему не Копенкина?
13:13
В Подмосковье завершились съемки полнометражного фильма "Герасим"
12:35
В Хакасии подросток делал селфи на ЛЭП и погиб от удара током
12:30
Александр Панайотов: На "Евровидение" поеду я
12:25
Женщина зарубила мужа топором после замечания о супе без мяса
12:24
Россиянам советуют закупаться валютой
12:00
Моника Беллуччи станет хозяйкой Каннского фестиваля
11:56
Вашингтон отвернулся от Европы ради Москвы
11:51
Елена Подкаминская скрывает вторую беременность
11:50
Пособника теракта на "Норд-Осте" приговорили к 19 годам
11:37
Насильник сменил пол и попал в женскую тюрьму
11:33
5 любимых мест отдыха великих поэтов
11:30
В Сети опубликован последний разговор пилотов Ту-154
11:26
Градский попросил фаворитку молчать
11:23
Мару Багдасарян хотят лишить прав из-за эпилепсии
11:21
В России нашли способ победить бедность
11:07
Странные действия с Самойловой обрадовали Кобзона
10:51
Московские кинотеатры бесплатно покажут советские фильмы
10:49
У Павла Дурова объявилась "жена" на Украине
10:22
Ольга Орлова стала ведущей "Дома-2"
10:00
Лысый Билан шокировал своим видом Градского
09:59
Ургант раскрыл секрет Познера после скандала на "Минуте славы"
09:13
В Россию вернутся снегопады
09:11
Турнир по борьбе обернулся массовой дракой (видео)
09:03
Бузова пыталась прорваться на день рождения Тарасова
08:39
Захарова пристыдила США за постоянные утечки
08:31
Почему россиянки хотят замуж за Лаврова
08:23
Замужняя Пелагея появилась вместе с Дмитрием Нагиевым
08:22
Россиян обременят двумя новыми налогами
07:51
В Москве любовник задушил украинку во время секса
06:47
Моуринью опозорился с подарком Бердыеву
21:56
Российское судно столкнулось с траулером у берегов Испании
21:46
Медведев назначил нового замминистра культуры
21:23
Бывший главный санитарный врач Минобороны упал под поезд в метро
21:14
Филипп Киркоров подарил Кате Гусевой песню
21:09
Почему узколобый Киев боится Самойловой на "Евровидении"
20:51
Что будет с Россией после смерти Рокфеллера
20:36
Смелые поступки Владимира Путина
20:30
Трамп ждет прибавления в семействе
20:21
В телеэфир вернется программа "Вокруг смеха"
20:04
Пьяный пенсионер стал виновником стрельбы в московском метро
19:43
Миллиардер Ахметов разбогател на блокаде Донбасса
19:40
Мединский добрался до "ВКонтакте"
19:34
В московской больнице безногий пациент изнасиловал девушку
19:18
На западе МКАД образовалась огромная пробка
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Познер выругался из-за инвалидов
Катя Семенова о болезни Кузьмина
Сенсационная версия крушения Ту-154 в Сочи
Бузова пыталась прорваться на день рождения Тарасова
Пригожин в ярости от поступка бывшего мужа Валерии
Россияне молятся о здоровье больного Кузьмина
Происшествия

Мужчину зарезали в квартире на востоке Москвы

прочитано 1319 раз

Сотрудники скорой помощи сообщили в полицию об обнаружении тела 36-летнего жителя Москвы в квартире на 3-й Прядильной улице на востоке города. "По предварительным данным, скончался примерно за час до приезда полицейских", – цитирует телеканал "360" представителя правоохранительных органов.

На трупе зафиксированы ножевые ранения. Обстоятельства смерти мужчины устанавливаются.

20 марта 2017, 09:20

комментарии

Политика

Киев закатил Минску истерику из-за карты без Крыма
Лукашенко устал ползать на коленях перед Россией
Савченко с евреями оскандалилась в прямом эфире
Обнаглевший Порошенко пошел в атаку на Трампа

Шоу-бизнес

Фадеев запретил Наргиз Закировой выступать в Кремле
Джигурда попал в новый скандал после развода
Лазарева с болью вспоминает о сестре
Солистка "Блестящих" скоро станет мамой

Проишествия

Боец ММА признан виновным в избиении порнозвезды
С внуком Трампа произошло несчастье
Грузчик-ловкач воровал телефоны в Шереметьево
Автохамы избили и расстреляли пешехода на севере Москвы

Lifestyle

Зачем Константин Эрнст ворошит прошлое
Нейплс: другая сторона Флориды
Модные аксессуары сезона весна/лето-2017
Как снимали "Основной инстинкт"
Экономика

Россиян обременят двумя новыми налогами

В России могут ввести налог на долги и налог с продаж
Шоу-бизнес

Градский попросил фаворитку молчать

Мэтру не нравится, что молодая певица много откровенничает с прессой
Общество

Сенсационная версия крушения Ту-154 в Сочи

За штурвалом самолета мог находиться посторонний
Общество

Обнародованы подробности смерти Гитлера

О них рассказал бывший телохранитель фюрера

Гороскоп

Астрологический прогноз с 20 по 26 марта 2017 года
Горбачевым и его женой руководили извне
У Шурыгиной будет двое детей
Принц Гарри нашел свою любовь

Фоторепортажи

Правильная жизнь новой возлюбленной Тарасова
Замужняя Пелагея появилась вместе с Дмитрием Нагиевым
Филипп Киркоров подарил Кате Гусевой песню
Лолита задрала юбку на подиуме

Спорт

Моуринью опозорился с подарком Бердыеву
У боксера случился сердечный приступ после боя (видео)
Белка-диверсантка напала на лыжницу в Норвегии (видео)
Акинфеев и Жирков попали в скандальный список Макларена

Регионы

Женщина зарубила мужа топором после замечания о супе без мяса
Турнир по борьбе обернулся массовой дракой (видео)
Жители Архангельска в шоке от выложенной паркетом дороги
Российские ученые выяснили природу депрессии
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru