Мужчину зарезали в квартире на востоке Москвы

Сотрудники скорой помощи сообщили в полицию об обнаружении тела 36-летнего жителя Москвы в квартире на 3-й Прядильной улице на востоке города. "По предварительным данным, скончался примерно за час до приезда полицейских", – цитирует телеканал "360" представителя правоохранительных органов.
На трупе зафиксированы ножевые ранения. Обстоятельства смерти мужчины устанавливаются.
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