Мужчину зарезали в квартире на востоке Москвы

Сотрудники скорой помощи сообщили в полицию об обнаружении тела 36-летнего жителя Москвы в квартире на 3-й Прядильной улице на востоке города. "По предварительным данным, скончался примерно за час до приезда полицейских", – цитирует телеканал "360" представителя правоохранительных органов.

На трупе зафиксированы ножевые ранения. Обстоятельства смерти мужчины устанавливаются.