В зверском убийстве владельца клиники участвовала его любовница

Полицейские задержали подозреваемого в жестоком убийстве владельца московской клиники Андрея Истомина. Выяснилось, что в преступлении участвовала и бывшая сожительница 58-летнего бизнесмена.

Девушка находилась в нескольких метрах от места преступления на улице Малая Филевская в столице. Она следила, чтобы никто не увидел, как предпринимателя избивают во дворе дома. Мужчине нанесли 11 ударов палкой.

Как считают правоохранители, именно подруга Истомина могла организовать нападение, передает Life.ru. Кроме того, стало известно, что подозреваемая и врач частной клиники жили вместе в доме неподалеку от места преступления.

На западе Москвы полицейские поймали одного из подозреваемых в убийстве. Им оказался 34-летний москвич Юрий Б. Мужчина не мог сразу давать показания, поскольку был сильно пьян. В настоящее время задержанного допрашивают следователи.

Выяснилось, что убийцы преследовали Истомина, прежде чем напасть. На записи с камер видно, как двое мужчин идут за предпринимателем по дворам.

Напомним, владелец клиники был найден у подъезда своего дома. На момент приезда скорой помощи предприниматель был еще жив, однако по дороге в больницу скончался.

Как писали Dni.ru, нападение на Андрея Истомина попало на камеру видеонаблюдения: двое мужчин избили его битой. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Обстоятельства зверского преступления выясняются.

