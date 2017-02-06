Зверское убийство владельца клиники в Москве попало на видео

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На кадрах видно, как на 58-летнего Истомина внезапно нападают двое мужчин. Один из них подходит к нему спереди, угрожая битой, а второй подкрадывается сзади, бьет бизнесмена по спине, а затем скрывается.
От удара Истомин падает на колени, после чего один из злоумышленников наносит ему многочисленные удары битой. В конце концов, от боли и полученных травм жертва преступника перестает сопротивляться. Всего бизнесмену было нанесено 11 ударов, передает Life.ru.
Как стало известно позже, Истомин был найден у подъезда собственного дома. На тот момент мужчина еще был жив, однако в карете скорой помощи он скончался.
По факту убийства возбуждено уголовное дело. Теперь полиции предстоит выяснить, кто так жестоко расправился с предпринимателем и по какой причине.
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