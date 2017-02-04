В Москве снег с крыши упал на коляску с младенцем

Днем 4 февраля с крыши дома по Палехской улице на северо-востоке Москвы на коляску с двухмесячным ребенком упал снег, передает РИА Новости. Мальчик был доставлен в больницу, где его обследуют специалисты. Сообщается, что в момент ЧП производилась очистка кровли дома. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованием безопасности, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью". На месте происшествия работают следователи, ведется опрос очевидцев.