Лавина накрыла лыжников в Италии

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В результате схода лавины в итальянских Альпах пропала группа горнолыжников. Пропавшими без вести числятся шесть или семь человек, передает Russia Today. При этом спасательный вертолет на место ЧП вылететь не смог из-за сильного тумана.Обстоятельства произошедшего уточняются.
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