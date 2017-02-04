Лавина накрыла лыжников в Италии

В результате схода лавины в итальянских Альпах пропала группа горнолыжников. Пропавшими без вести числятся шесть или семь человек, передает Russia Today. При этом спасательный вертолет на место ЧП вылететь не смог из-за сильного тумана.Обстоятельства произошедшего уточняются.