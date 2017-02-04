В Вене задержали 22-х выходцев из Чечни с автоматом

Местные жители обратились в правоохранительные органы с сообщением о том, что в районе Флоридсдорф в Вене было замечено крупное сборище людей. Прибывшим полицейским они сообщили. что "просто гуляют", кто-то рассказал о праздновании свадьбы. Рядом с компанией были замечены пистолет и автомат, после чего на место незамедлительно было вызвано специальное подразделение по борьбе с терроризмом "Вега".

"Все 22 человека были задержаны на месте", – цитирует ТАСС сообщение полиции. Задержанные оказались выходцами из Чечни. Помимо пистолета и автомата у них изъяли больше количество боеприпасов. Также австрийская полиция обыскала автомобили подозреваемых. Начато расследование, ведется допрос задержанных.