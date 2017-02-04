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Замерзшая насмерть в лесу москвичка оставила записку

Наталья Меламед. Фото: vk.com/melamednatalia
Молодая москвичка Наталья Меламед пропала 24 января после ссоры с родителями и с молодым человеком. 3 февраля в красногорском лесу было найдено тело девушки и дальнейшая проверка подтвердила самые худшие опасения близких пропавшей – это была именно она.
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К участию в поисках 23-летней Натальи Меламед были привлечены сотрудники экстренных служб города и многочисленные волонтеры. Все поиски были безуспешны, пока неподалеку от красногорского леса ни была найдена шуба девушки. После этого сотни солдат и полицейские начали прочесывать местность.

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Тело несчастной было обнаружено под толщей снега. При наружном осмотре следов насильственной смерти обнаружено не было. По предварительный данным, она умерла в результате переохлаждения. В кармане погибшей была найдена предсмертная записка. В ней Наталья Меламед написала, что отец и мать испортили ей жизнь.

Наталья Меламед. Фото: vk.com/melamednatalia

Известно, что накануне исчезновения девушка поссорилась со своими родителями. Сообщается, что после ссоры Наталья Меламед пришла к своему молодому человеку, однако и у него не смогла найти понимания. В конце концов девушка отключила мобильный телефон и перестала выходить на связь. Последний раз сигнал с ее мобильного устройства был зафиксирован в красногорском лесу.

Наталья Меламед. Фото: vk.com/melamednatalia

Кроме того, родители девушки рассказали, что та долгое время лечилась от депрессии. С заявлением о пропаже в правоохранителньые органы обратился отец девушки. По итогам доследственной проверки было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Позже оно может быть переквалифицировано.

Автор: Геннадий Куприянов4 февраля 2017, 15:05

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