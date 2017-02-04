Смерть вылетевшей с аттракциона девочки сняли на видео

В китайском парке аттракционов во время катания на одном из них 14-летняя девочка получила травмы, несовместимые с жизнью. Очевидцы сняли происходящее на видео.

На кадрах, снятых одним из посетителей парка аттракционов, видно, что девочка начала выпадать со своего мета когда кабина поднялась в наивысшую точку. Во время кручения она вылетела окончательно и сперва ударилась о вывеску, а затем упала на заграждение. Видео опубликовал телеканал "РЕН ТВ". Сообщается, что 14-летняя девочка скончалась от полученных травм в реанимации одной из больниц города Чунцин. Сообщается, что причиной произошедшего стала поломка системы страховки.