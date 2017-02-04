В результате взрыва автомобиля погибли два человека
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Смерть вылетевшей с аттракциона девочки сняли на видео
На кадрах, снятых одним из посетителей парка аттракционов, видно, что девочка начала выпадать со своего мета когда кабина поднялась в наивысшую точку. Во время кручения она вылетела окончательно и сперва ударилась о вывеску, а затем упала на заграждение. Видео опубликовал телеканал "РЕН ТВ". Сообщается, что 14-летняя девочка скончалась от полученных травм в реанимации одной из больниц города Чунцин. Сообщается, что причиной произошедшего стала поломка системы страховки.
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