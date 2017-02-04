В Луганске взорвали машину главы милиции

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В результате взрыва автомобиля погибли два человека
На Краснознаменной улице в Луганске взорвался автомобиль главы Народной милиции ЛНР Олега Анащенко, передает Life.ru. Вместе с ним в машине был водитель, оба погибли. На месте происшествия работает следственная группа МВД ЛНР. В качестве основной версии произошедшего рассматривается теракт.
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