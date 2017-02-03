Пропавшая молодая москвичка насмерть замерзла в лесу

В Красногорском лесопарке днем 3 февраля найдено тело молодой женщины, похожей на пропавшую в конце января 23-летнюю москвичку Наталью Меламед. По предварительным данным, она замерзла насмерть.

Найденное тело находилось в сидячем положении, следов насильственной смерти не обнаружено. Это дало основания полагать, что девушка замерзла насмерть.

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Однако окончательная причина гибели молодой женщины пока не установлена. В поисках Меламед участвовало 250 военнослужащих Росгвардии, сообщается на сайте ведомства. На месте обнаружения погибшей работают следственные органы.

Следственный комитет России пока не подтверждает, что найденная в лесу под Красногорском умершая девушка - пропавшая Наталья Меламед. Личность погибшей устанавливается, передает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК России по Москве Юлию Иванову.

По некоторым данным, Наталья Меламед ушла из дома, поругавшись с родными. Якобы она отправилась к своему молодому человеку, однако и там не смогла найти понимания, сообщает РЕН ТВ.

Родственники надеются, что с Натальей не случилось самого страшного. "На поезд или самолет билетов Наташа не покупала – мы уже проверили. А на электричку паспорт ведь не нужен, да? Но по записям с камер пока получается, она где-то в том районе (леса. – Прим. ред.)", – цитирует Наташину сестру сайт "Комсомольская правда".

"Мы будем и дальше искать очевидцев – может, кто-то видел, как Наташа куда-то уехала – на электричке, попутной машине. Полиция тоже плотно работает. Мы стараемся... держаться", – сообщила она. По словам родственницы пропавшей, Наталья по образованию психолог. Перед уходом из дома она сказала родителям, что на несколько дней едет к своему молодому человеку. А, уезжая вскоре от парня, заявила, что направляется домой.

Отметим, Наталья Меламед 1993 года рождения 24 января без объяснения причин ушла из дома на улице Митинской в Москве. Отец девушки обратился в правоохранительные органы с заявлением. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Такое решение было принято по итогам доследственной проверки.