Жертвами ДТП в Подмосковье стали два человека

На седьмом километре автодороги Озеры – Ступино лоб в лоб столкнулись Nissan и Volkswagen. В результате ДТП два человека погибли на месте и трое получили ранения, передает Life.ru.
В настоящее время пострадавшие госпитализированы. Все обстоятельства автоаварии устанавливают правоохранители.
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