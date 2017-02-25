Жертвами ДТП в Подмосковье стали два человека

На седьмом километре автодороги Озеры – Ступино лоб в лоб столкнулись Nissan и Volkswagen. В результате ДТП два человека погибли на месте и трое получили ранения, передает Life.ru.

В настоящее время пострадавшие госпитализированы. Все обстоятельства автоаварии устанавливают правоохранители.