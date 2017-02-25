На востоке Москвы произошло двойное убийство

В одной из квартир на востоке столицы обнаружены тела мужчины и женщины. Трагедия произошла на улице Просторной, передает Life.ru.

На трупах имеются следы огнестрельных ранений. При этом рядом с погибшими найдены охотничий нарезной карабин и травматический пистолет.

В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.



